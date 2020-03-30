استشاري أورام: كورونا ألزم الجميع باتباع العادات الصحية السليمة

قال الدكتور عماد الدين شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بمعهد الاورام، إن قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة تجاه القطاع الطبي، تؤكد على مدى وقوف الدولة والقيادة السياسية بجانب الشعب المصري كله ومنهم الكادر الطبي والعاملون بالمستشفيات، مؤكدًا على اهمية الدعم المادي والمعنوي للطاقم الطبي في تلك الفترة.





وتابع الدكتور عماد الدين، خلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الطاقم الطبي يتبع كل وسائل الوقاية بشكل سليم، وان هناك مخزونا استراتيجيا من الادوية في كل المستشفيات وفي كل انحاء الجمهورية.





واضاف شاش، أنه يتم عمل الكثير من الدور التوعوية داخل المستشفيات حتى للزائرين بشكل عام لكيفية الحفاظ على سلامته حتى لا يتسبب في اصابة اسرته او الاخرين، وان الفرصة التي وفرها فيروس كورونا هي انه علم المصريين واكد على اهمية الاكل الصحي والتباعد الاجتماعي واداب النظافة العامة، ويجب ان يستفيد الشعوب والمواطنين بالمحن التي نتعرض لهم.





ونصح أنه يجب على مرضى السرطان ان يلزموا البيت اكثر من اي فئة اخرى مادام ليس هناك ضرورة للنزل، موضحًا أن مرضى السرطان هم من الفئات المعرضة للعدوي اكثر من الاخرين، وهذا لضعف مناعتهم بسبب العلاج الكيميائي، ولذلك من السهل ان يصاب بأي فيروس.