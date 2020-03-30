انتصار جديد علي السوق السوداء بشأن اسطوانات البوتاجاز بالفيوم.. تفاصيل

تمكنت حملة برئاسة المهندس فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طاميه والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابه والمفتشين نافع السيد ومحمود صالح وبدوى عبدالمحسن من ضبط عدد 500 اسطوانة بوتاجاز خاصه بالاستخدام المنزلى قبل بيعهم فى السوق السوداء بمركز طامية بمحافظة الفيوم .





وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وتحت إشراف وتوجيهات المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم .













حيث وردت معلومات الى االمهندس سيدحرز الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ، بقيام بعض الاشخاص بالاتجار فى أسطوانات البوتجاز فى السوق السوداء ، واستغلا ل الاذمة التى تمر بها المحافظة فى ظل هذه الظروف .





تم تشكيل حملة برئاسة المهندس فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طاميه ، وتمكنت من ضبط ضبط عدد 500 اسطوانة بوتاجاز خاصة بالاستخدام المنزلى قبل بيعهم فى السوق السوداء بطاميه.



وتم تحرير محضر لرقم 593 جنح امن دولة طوارئ طاميه لسنة 2020 ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.