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محافظات

"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

واصلت مديرية الزراعة بالفيوم و المحليات لليوم الثالث على التوالي تنفيذ مبادرة أيد واحده ضد كورونا التى أطلقتها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

وذلك خلال حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والمدارس وأماكن التجمعات لمواجهة فيروس كورنا المستجد


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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،مؤكدا على جهاز المكافحة بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية بتكثيف العمل واستمرار اعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

 

وفي إطار ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الاداره بالتعاون مع مجلس المدينه والشباب والرياضة والطب البيطري بتنفيذ رش وتعقيم الوحدة المحلية بسنرو القبلية ونقطة شرطة سنرو والمعهد الدينى الابتدائى والاعدادى والوحدة الصحية

 

تحت إشراف  المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي والعميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة ابشواي وبحضور شعبان عمر سكرتير عام المركز وصفي السيد نائب رئيس المجلس لشئون القري والمهندس عبد الباقى يونس رئيس قسم المكافحة بالإدارة

والمهندس جمال عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية بسنرو القبلية والمهندس شعبان محمد جودة مدير الجمعية الزراعية بسنرو القبلية

"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم
"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم
"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم
"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم
"إيد واحدة ضد كورونا".. تعقم المنشآت الحكومية والمدارس بالفيوم
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