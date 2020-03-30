فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية سيلين ديون والتى أكملت عامها الـ 52.
تعد سيلين ديون من النجمات اللاتي اشتهرن باقتناء الفساتين وتصميمات الفخامة التى تحمل توقيع دور الأزياء والمصممين العالميين من بينهم "GUCCI"، وروبرتو كافالى وزهير مراد وغيرهم من المصممين العالميين.
تخطف دائما النجمة العالمية سيلين ديون الأنظار حول الفساتين والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهى تعتمد على التصميمات غير التقليدية التى تمنحها إطلالة شبابية جذابة.
كما تحرص النجمة العالمية سيلين ديون على التنوع وعدم التكرار التصميمات التى تظهر بها، مما يجعلها تطل على جمهورها من حين لآخر بـ لوك جديد.
واستطاعت سيلين ديون أن تبهر جمهورها ومتابعيها حول العالم بجمالها الطبيعى وإطلالتها وأناقتها التي لا حدود لها.