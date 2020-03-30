حقيقة حدوث مجاعة في العراق في أبريل



وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإعداد إستراتيجية سريعة لتوزيع المواد الغذائية فورا، وإلا فإننا مقبلون على مجاعة”.



وأردف بأن الأمر يتطلب “إعلان وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم بها وزارة الصحة؛ لتأمين القوت اليومي للعوائل الفقيرة التي لا تتمكن من الخروج للكسب”.

ومدّدت السلطات العراقية حظر التجوال المفروض في البلاد إلى 11 أبريل المقبل.

وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإعداد إستراتيجية سريعة لتوزيع المواد الغذائية فورا، وإلا فإننا مقبلون على مجاعة”.وأردف بأن الأمر يتطلب “إعلان وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم بها وزارة الصحة؛ لتأمين القوت اليومي للعوائل الفقيرة التي لا تتمكن من الخروج للكسب”.

أطلقت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تحذيرها من إمكانية تعرض البلاد إلى مجاعة على خلفية حظر التجوال المفروض على عموم البلاد مع توسع فيروس كورونا، وفق ماذكرت صحف عراقية.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي، وذلك بسبب عدم وجود رواتب للعراقيين كافة”.