رئيس الوزراء الروسي يدعو إلى تعميم إجراءات موسكو لمكافحة كورونا على باقي أقاليم البلاد

وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي ، اليوم الاثنين " إن الخطوات التي قام بها عمدة موسكو سيرجي سوبيانين وحاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف هي امتداد منطقي لسياسات الرئيس والحكومة في مكافحة فيروس كورونا".





ودعا سلطات المناطق الروسية الأخرى إلى أخذ تجربة موسكو بعين الاعتبار ودراسة إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة في عموم البلاد.





ووافقت الحكومة الروسية على مشروع قرار يقضي بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا".





وكان عمدة موسكو قد أعلن أمس الأحد عن تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة منعا لتفشي كورونا، مطالبا السكان الالتزام بالحجر المنزلي وعدم مغادرة بيوتهم إلا عند الضرورة القصوى، وذلك مع تجاوز عدد الإصابات بـ "كورونا" في موسكو 1000 حالة، ما يمثل ثلثي الحصيلة على مستوى روسيا كلها.





في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في موسكو عن وفاة مريضين بالمركز الطبي المخصص لعلاج المصابين بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية.





وقال دينيس بروتسينكو، كبير الأطباء بهذا المركز الصحي "إن أحد المتوفين اليوم الاثنين، شُخصت إصابته بـكورونا"، مشيرا إلى أن 28 مريضا أدخلوا المستشفى خلال 24 ساعة، فيما غادره 8 أشخاص، وتوفي اثنان، أحدهما يبلغ من العمر 80 عاما، وكان يعاني علاوة على الإصابة بالفيروس التاجي من قصور في القلب ومن التهاب رئوي وقضي 4 أيام بمساعدة جهاز التنفس الصناعي".





دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى تعميم الإجراءات التقييدية الجديدة، التي اتخذتها سلطات موسكو، للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها باقي مناطق روسيا لأخذ هذه التجربة في الحسبان.وأضاف "أن المتوفي الثاني يبلغ من العمر 69 عاما، ودخل المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي وداء السكري، ومكث 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي ومن المحتمل أن يكون مصابا بالفيروس التاجي".