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أخبار العالم

في يوم واحد.. وفاة شخصين بفيروس كورونا داخل أحد المستشفيات الروسية

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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توفي في يوم واحد مريضان أصيبا بفيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات في روسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكر دينيس بروتسينكو، رئيس الأطباء بالمستشفى، أن أحد المتوفين الاثنين، شخصت إصابته بـ"كوفيد -19" اليوم 30 مارس.

وأفاد كبير الأطباء بأن 28 مريضا أدخلوا المستشفى خلال 24 ساعة، فيما غادره 8 أشخاص، وتوفي اثنان، أحدهما يبلغ من العمر 80 عاما، وكان يعاني علاوة على الإصابة بالفيروس التاجي، من قصور في القلب ومن التهاب رئوي، وقضي 4 أيام بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح رئيس الأطباء في المركز الطبي في كوموناركا، أن المتوفي الثاني يبلغ من العمر 69 عاما، وقد دخل المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي، وداء السكري، ومكث 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي، ومن المحتمل أن يكون مصابا بـ"كوفيد – 19".

وكان بروتسينكو قد أعلن في اليوم السابق، أن المستشفى المتخصص في كوموناركا يعالج 330 مريضا، بما في ذلك أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، وسجل بين هؤلاء، وجود التهاب رئوي لدى 154 شخصا.


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