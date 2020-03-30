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محافظات

تصرف حضاري.. الفيوم تتعامل مع زحمة المرتبات والمعاشات بهذه الطريقة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

دشن عدد من شباب جروب إدارة أزمات يوسف الصديق والشواشنة، مبادرة تنظيمية، وذلك تزامنا مع بداية صرف المرتبات والمعاشات من مكاتب البريد، وذلك منعا للتجمعات، وحرصا على صحة وسلامة الأهالى مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

 وذلك من خلال توفير كراسى وأرقام لكل شخص والوقوف معهم حتى الصرف منعا للتكدس حفاظا على الصحة العامة.

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يقول أبراهيم فرج الصعيدى منسق الحملة: نرحب بأى متطوع فى الحملة وهذا العمل الطيب من أجل أهلنا وبلدنا حفظ الله مصر من كل سوء.

 

ويضيف عادل محمد من أهالى مركز يوسف الصديق: فكرة الحملة جاءت من جميع الشباب، مشاركة فى الوقوف مع أصحاب المعاشات، وتوفير كراسى لهم، بالاضافة الى تعقيم  مكان الصرف، حرصا على صحتهم وحياتهم.

 

ويطالب خيرى عبد الوهاب من اهالى مركز يوسف الصديق: جميع اهالى مركز الفيوم بالتواجد فى منازلهم حتى 3 أبريل من الشهر القادم طبقا لتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة، حيث إن مرض الكورونا يتفشى وينشط بشدة خلال هذه الفترة.

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