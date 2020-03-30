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محافظات

رغم كورونا.. تكدس أمام السنترالات وماكينات الصرف الآلي في العريش

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح
شهد سنترال العريش الرئيسى بوسط مدينة العريش ، زحاما شديدا من المواطنين للحصول على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت وشريحة الإنترنت الخاصة بطلاب الثانوية العامة، وذلك بالرغم من إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة بمنع التجمعات.

وقال ضياء قدورة إن سنترال العريش شهد زحام وتجمعات من أجل استخراج شريحة للثانوية العامة أو لعمل مصلحه وطالب بفتح كل سنترالات العريش في مناطق الضاحية والمساعيد واستخراج الشريح منها بدل هذا الزحام.

وقد شدد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على ضرورة اتباع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المحافظة خالية من الفيروس، خاصة الزحام فى الشوارع والعمل على منع التجمعات أمام مرافق الخدمات وغيرها من المصالح الحكومية.

ووجه محافظ شمال سيناء، مسئولي تليفونات العريش بتنظيم عملية حصول المواطنين على الخدمات وتوفير أماكن جلوس لهم منعا للزحام، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وللتغلب على الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ، فقد راعي رجال الأمن أمام البنك الأهلي المصري بالعريش دخول المواطنين على ماكينات الصرف الآلي بنظام الدور ، حيث يتم إدخال ١٠ أفراد على ٥ ماكينات، علي أن يظل باقي المواطنين خارج كردون البنك ،وعند انتهاء الأفراد الذين سمح لهم بصرف مرتباتهم يتم إدخال ١٠ آخرين

ومن جانبها قامت إدارة البنك بوضع علي مناديل أمام كل ماكينة لقيام المواطن بمسح يديه بعد استخدام الكارت بإدخال في الماكينة .
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رغم كورونا.. تكدس أمام السنترالات وماكينات الصرف الآلي في العريش
رغم كورونا.. تكدس أمام السنترالات وماكينات الصرف الآلي في العريش
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