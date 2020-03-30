لتخطيها حاجز الـ5%.. إيقاف التداول على أسهم 10 شركات في البورصة

قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 10 شركات مقيدة بالبورصة بمرور النصف ساعة الأولى من تداولات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع لتخطيها حاجز (ارتفاع - انخفاض) نسبة ٥%.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس ٧٠ الاسهم المتوسطة وانخفاض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الأسهم القيادية.
وانخفض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الاسهم القيادية الذي يضم أكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة ٢.٠١% مسجلا مستوى ٩٥٦٣ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ٥٠ متساوي الاوزان بنسبة ١.١١% مسجلا مستوى ١٣٢٤ نقطة.
وارتفع مؤشر إيجي إكس ٧٠ الذي يضم عدد ٧٠ شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة ٠.٠١% مسجلا مستوى ٩٧٧ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشار بنسبة ٠.٦٩% مسجلا مستوى ١٠٣١ نقطة.