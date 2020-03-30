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أصل الحكاية

وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا.. فماذا نعرف عنه؟

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:51 ص
نور الدين زيدوني
نور الدين زيدوني
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عبدالله قدري
تُوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وكان زيدوني؛ قد برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتُوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

وكان لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

وقالت صفحة المسرح الجهوي كاتب ياسين بالجزائر " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة السينوغرافي نور الدين زيدوني (أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان).

أضافت الصفحة "هذا المصاب الجلل، يتقدم مدير المسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو، وكل عمال المسرح، بأخلص عبارات المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الفنية في فقيدهم، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وأقاربه جميل الصبر والسلوان".


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