AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح المهندس سيد حرز الله مدير مديريه تموين الفيوم، باستمرار جهود مديرية التموين فى التواجد الميدانى لضبط ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطن الفيومي.

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف الحملات التموينية بدائرته المحافظة والمراكز والقرى للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية وضرورة وضع تسعيرة على السلع الغذائية وقامت اليوم مجموعة من الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع وتوافر السلع الغذائية.

اقرأ أيضا:  كرامات كورونا.. انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت .

وأكد على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام ووصوله بالمواصفات القياسية والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين وتجنب أى ازدحام وتكدس.

وأشاد مدير عام المديرية بعمل غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات لمباشرته عملية توزيع أسطوانات البوتوجاز للأماكن الأكثر احتياجًا.

وبدور المحاسب أحمد ممدوح بمكتب المدير العام بالمديرية على تفعيل خدمة تلقى الشكاوى على رقم واتس آب ٠١٠٠٣٦٧٠٠٢٤ وحلها وقد تلقى عددا كبيرا جدا من الشكاوى وتم التواصل مع الجهة المنوط بها لإيجاد حل لها على الفور.
تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار
تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار
تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار
تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تيسيرا على المواطنين.. تموين الفيوم: إصدار بطاقات التموين الفاقد والتالف إلكترونيا

زحام علي أفران العيش في الفيوم.. والتموين تتحرك

لعدم افتعال أزمة .. ضخ عدد كبير من أسطوانات البوتوجاز في الفيوم

تموين الفيوم: حملات مكثفة على الأسواق لتفادي افتعال أزمات

تموين الفيوم تكثف الحملات على الأسواق من أجل السلع الغذائية

ترشيحاتنا

في الحجر المنزلي.. شاهد أول ظهور لـ فيفي عبده بالحجاب

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترضخ لمطالب الحكام بقرار عاجل

كرامات كورونا.. انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت .. تفاصيل

طلب عاجل من نجلة طبيب بورسعيد المتوفي بـ فيروس كورونا.. ماذا قالت؟

بعد ساعات قليلة.. بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

3 شروط يضعها أحمد فتحي على طاولة الأهلي قبل تجديد تعاقده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا