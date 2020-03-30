تموين الفيوم تطمئن المواطنين: تواجد ميداني لضبط الأسعار

صرح المهندس سيد حرز الله مدير مديريه تموين الفيوم، باستمرار جهود مديرية التموين فى التواجد الميدانى لضبط ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطن الفيومي.



وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف الحملات التموينية بدائرته المحافظة والمراكز والقرى للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية وضرورة وضع تسعيرة على السلع الغذائية وقامت اليوم مجموعة من الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع وتوافر السلع الغذائية.



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وأكد على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام ووصوله بالمواصفات القياسية والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين وتجنب أى ازدحام وتكدس.



وأشاد مدير عام المديرية بعمل غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات لمباشرته عملية توزيع أسطوانات البوتوجاز للأماكن الأكثر احتياجًا.



وبدور المحاسب أحمد ممدوح بمكتب المدير العام بالمديرية على تفعيل خدمة تلقى الشكاوى على رقم واتس آب ٠١٠٠٣٦٧٠٠٢٤ وحلها وقد تلقى عددا كبيرا جدا من الشكاوى وتم التواصل مع الجهة المنوط بها لإيجاد حل لها على الفور.

