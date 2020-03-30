التعليم تستعد لشرح تفاصيل المشروعات البحثية الخميس.. طارق شوقي: سنقبل البحث ورقيا في حالة تعذر وجود انترنت.. وسنفصل أي معلم يتاجر بالأبحاث.. وأي طالب يهمل تقديم مشروعه البحثي سيكون راسبا

التعليم :

- أعمال تصحيح المشروعات البحثية سيكون مسئولا عنه السادة المعلمون.

- تصحيح الابحاث سيتم بناءا على طريقة العرض و دقة المعلومة و التعمق في الشرح و كتابة المراجع المستخدمة









أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستعلن كل ما يخص تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام للأعمار المختلفة وكيفية تقديمها والتعامل معها يوم الخميس القادم الموافق 2 ابريل.





وقال وزير التربية والتعليم : نحن الان نعمل على اعداد وتجهيز المشروعات البحثية التي سيتم تكليف الطلاب بها في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.





وأضاف : سنشرح للطلاب شكل معين لكتابة البحث و عنوانه و ملخصه والاستنتاجات والمراجع المستخدمة ، لافتًا إلى أن هذه المشروعات البحثية ستعلم الطلاب مهارات العمل الجماعي و التأمل و حل المشكلات والبحث عن المعلومة .





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعاون في التعلم شيء محمود وسيكون مسموحا به في المشروعات البحثية ، حيث أنه سيتاح أن يشترك مجموعة من الطلاب لا تزيد عن 5 طلاب في اعداد البحث ، وأكد الوزير أن هذا يعد جزءا من التعلم وتبادل الاراء .





وأوضح وزير التربية والتعليم، إنه إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.





وقال وزير التربية والتعليم، أنه في هذه الحالة سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته .





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.





وحذر وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم قيام الطالب بتقديم البحث لا بالطريقة الالكترونية عبر الانترنت ولا بالطريقة الورقية عن طريق المدرسة بأي حجج واهية، سيكون هذا الطالب مضطرًا لدخول امتحان دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولن ينتقل للصف الأعلى إلا بعد النجاح فيه.





وعن فكرة عدم توفر انترنت لدى بعض الطلاب وصعوبة عمل البحث إلكترونيا ، قال وزير التربية والتعليم إنه إذا لم يتمكن أي طالب في مصر من إعداد مشروعه البحثي بسبب عدم وجود خدمة الإنترنت لديه، سوف تتيح له الوزارة إمكانية عمل المشروعات البحثية المطلوبة بشكل ورقي.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في هذه الحالة سيكون على الطالب أن يقوم بتسليم مشروعاته البحثية يدويا في مدرسته .





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بمجرد تسليم المشروع البحثي الورقي في المدرسة، سيقوم مسئول التطوير التكنولوجي في المدرسة، برفعه على منصة ادمودو الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.





وحذر وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم قيام الطالب بتقديم البحث لا بالطريقة الالكترونية عبر الانترنت ولا بالطريقة الورقية عن طريق المدرسة بأي حجج واهية، سيكون هذا الطالب مضطرًا لدخول امتحان دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولن ينتقل للصف الأعلى إلا بعد النجاح فيه.





كما كشف وزير التربية والتعليم عن الالية التي سيتم على أساسها تصحيح المشروعات البحثية التي سيقدمها طلاب المدارس تقييمه على أساسها هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية .





وقال وزير التربية والتعليم : إن أعمال تصحيح المشروعات البحثية سيكون مسئولا عنه السادة المعلمون.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أن كل جزء من محتوى أو هيكل المشروع البحثي سيكون عليه درجات.





وأوضح أنه سيتم منح درجات على (طريقة العرض – دقة المعلومة – التعمق في الشرح – كتابة المراجع )، لافتًا إلى أن هذه الدرجات تضاف للمجموع الذي حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الأول





وكان وزير التربية و التعليم قد اصدر مؤخرا عدة قرارات حسم خلالها مصير امتحانات طلاب المدارس بالتزامن مع تعليق الدراسة وجهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد ، و تمثلت أبرز تلك القرارات فيما يلي :









الصفوف من رياض الاطفال حتى 2 ابتدائي : يقوم المعلم بإعداد تقرير آداء للتلاميذ ، ويكون على ولي الامر التأكد من استكمال التلاميذ للمناهج من خلال منصة ذاكر الالكترونية.





- سنوات النقل من 3 ابتدائي لـ 2 اعدادي : سوف يشمل البحث المطلوب كل ما درسسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس.





- الشهادة الاعدادية :يقدم الطالب مشروع بحثي ، وفي حالة النجاح تحتسب نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% ويشمل البحث الدروس التي تم تدريسها حتى 15 مارس.





- الصف الاول الثانوي : سوف تشمل اختبارات شهر مايو الالكترونية في اخر العام الدراسي ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس ، مع عقد اختبار تجريبي إلكتروني يوم 5 ابريل









- الصف الثاني الثانوي : سوف تشمل اختبارات شهر مايو الالكترونية في اخر العام الدراسي ما تدرسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى تعليق الدراسة في 15 مارس





- الصف الثالث الثانوي : سوف تشمل الاختبارات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي حتى تعليق الدراسة في 15 مارس.





- الطلاب المصريون في الخارج : متاح لهم مكتبة ذاكر الالكترونية التي تقرر تفعيلها في 7 دول هي الامارات والسعودية والكويت والبحرين والاردن ولبنان وايطاليا.





- سوف يتم تحديد موضوعات الدراسة في كافة المناهج والمقررات بكافة الصفوف الدراسية الملتزم الطالب بآداء الامتحانات فيها ، وستعلن رسميا خلال ايام على موقع الوزارة.





-اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية المطلوبة من طلاب "سنوات النقل في التعليم الفني"، علي المناهج التي تم تدريسها حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط.





-بالنسبة لطلاب سنوات النقل في مدارس التعليم الفني من أول السبت 18 أبريل حتى الخميس 23 أبريل، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، تشمل أبحاثا ومشروعات ودراسات تطبيقية سيتم الإعلان عنها في هذا التوقيت، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية بالتعاون مع مدارس التعليم الفني.





-تقرر أن يتم ترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية بمدارس التعليم الفني ، لحين حضور الطالب للمدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع.





في الفترة من الأحد 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020، سيقوم كل طالب بإعداد ملف مجموع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها ، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده.





-وبالنسبة لآليات تقييم طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني .. أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بمدارس التعليم الفني بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب وأداءه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.