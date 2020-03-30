نصف مليار جنيه مشتريات المصريين بالبورصة خلال ساعة

اقتربت مشتريات المستثمرين المصريين (المؤسسات - الأفراد) من نصف مليار جنيه بحلول الساعة ١٠:٤٥ من جلسة تداولات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع لتسجل صافي شراء بقيمة ٤٧٤.٢ مليار جنيه.





استحوذ المصريون على ٦٧% من معاملات البورصة خلال نفس الفترة مقابل نسب استحواذ ٣٨% و٣٢% المستثمرين العرب والأجانب على التوالي.





وتم إيقاف التداول على أسهم ١٠ شركات مقيدة بالبورصة بمرور أول ٣٠ دقيقة من تعاملات اليوم لتخطيها حاجز الـ ٥% (ارتفاع - انخفاض).



