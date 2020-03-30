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اقتصاد

نصف مليار جنيه مشتريات المصريين بالبورصة خلال ساعة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
اقتربت مشتريات المستثمرين المصريين (المؤسسات - الأفراد) من نصف مليار جنيه بحلول الساعة ١٠:٤٥ من جلسة تداولات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع لتسجل صافي شراء بقيمة ٤٧٤.٢ مليار جنيه.

استحوذ المصريون على ٦٧% من معاملات البورصة خلال نفس الفترة مقابل نسب استحواذ ٣٨% و٣٢% المستثمرين العرب والأجانب على التوالي. 

وتم إيقاف التداول على أسهم ١٠ شركات مقيدة بالبورصة بمرور أول ٣٠ دقيقة من تعاملات اليوم لتخطيها حاجز الـ ٥% (ارتفاع - انخفاض).

واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع على أداء سلبي وسط انخفاض مؤشراتها بقيادة مؤشر ايجي اكس ٣٠ للأسهم القيادية بنسبة تخطت ٢%.
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