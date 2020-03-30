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القومى للبحوث: المصابون بمرض مناعي يحتاجون لرعاية خاصة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:24 م
جهاز المناعة
جهاز المناعة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود بهجت ، أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزئية بالمركز القومى للبحوث ، إن البحث العلمى له دور فى وقت الحاجة فى المجتمع .

وأضاف " بهجت " من خلال لقاءة ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية " أن مصر تمتلك  جنودا لحماية البلد وفى نفس الوقت هناك جنود مجهولون للأطباء والباحثين وكل ما هو معنى بالحلول الصحية .

واشار أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أننا نقوم بدورنا الوطنى طوال الوقت ،موضحًا ان هناك مشكلات كثيرة 
من الامراض الفيروسية التى تنتج عن الاصابات لا يكون سببها الاساسى هو ضعف المناعة .

وتابع أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، أنه لا بد من اخذ الاجراءات الاحترازية فقط لا غير وهو عدم الخروج من المنزل والاهتمام بالنظافة والأكل الصحى .

واكد أنه لابد من وجود مسافة متر بين الشخص والآخر ، مشيرا الى ان الاشخاص الذين يعانون من مرض مناعى يستدعي ذلك تقوية الجهاز المناعى أمام الفيروسات عبر استشارة الطبيب وتناول أطعمة وادوية تقوى المناعة .
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