القومى للبحوث: المصابون بمرض مناعي يحتاجون لرعاية خاصة

قال الدكتور محمود بهجت ، أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزئية بالمركز القومى للبحوث ، إن البحث العلمى له دور فى وقت الحاجة فى المجتمع .





وأضاف " بهجت " من خلال لقاءة ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية " أن مصر تمتلك جنودا لحماية البلد وفى نفس الوقت هناك جنود مجهولون للأطباء والباحثين وكل ما هو معنى بالحلول الصحية .





واشار أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أننا نقوم بدورنا الوطنى طوال الوقت ،موضحًا ان هناك مشكلات كثيرة

من الامراض الفيروسية التى تنتج عن الاصابات لا يكون سببها الاساسى هو ضعف المناعة .





وتابع أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، أنه لا بد من اخذ الاجراءات الاحترازية فقط لا غير وهو عدم الخروج من المنزل والاهتمام بالنظافة والأكل الصحى .



