القومى للبحوث: المصابون بمرض مناعي يحتاجون لرعاية خاصة

قال الدكتور محمود بهجت ، أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزئية بالمركز القومى للبحوث ، إن البحث العلمى له دور فى وقت الحاجة فى المجتمع .
وأضاف " بهجت " من خلال لقاءة ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية " أن مصر تمتلك جنودا لحماية البلد وفى نفس الوقت هناك جنود مجهولون للأطباء والباحثين وكل ما هو معنى بالحلول الصحية .
واشار أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أننا نقوم بدورنا الوطنى طوال الوقت ،موضحًا ان هناك مشكلات كثيرة
من الامراض الفيروسية التى تنتج عن الاصابات لا يكون سببها الاساسى هو ضعف المناعة .
وتابع أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز القومى للبحوث ، أنه لا بد من اخذ الاجراءات الاحترازية فقط لا غير وهو عدم الخروج من المنزل والاهتمام بالنظافة والأكل الصحى .
واكد أنه لابد من وجود مسافة متر بين الشخص والآخر ، مشيرا الى ان الاشخاص الذين يعانون من مرض مناعى يستدعي ذلك تقوية الجهاز المناعى أمام الفيروسات عبر استشارة الطبيب وتناول أطعمة وادوية تقوى المناعة .