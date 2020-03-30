بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدى خاطر، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت متابعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة 5 مساءً حتى ٦ صباحًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع ٣ مطاعم، كما تم غلق وتشميع 2 جيم ومقهى وسنتر للدروس الخصوصية غير ملتزمين بقرارات الغلق.

وقامت الوحدة المحلية بتطهير وتعقيم شوارع كفرالبطيخ والقرى التابعة لها بالتنسيق مع عدد من شباب كفر البطيخ من المتطوعين وتم توفير 8 مواتير رش سعة 300 لتر، لتعقيم وتطهير الشوارع.



