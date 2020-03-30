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محافظات

بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدى خاطر، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت متابعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة 5 مساءً حتى ٦ صباحًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.


أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع ٣ مطاعم، كما تم غلق وتشميع 2 جيم ومقهى وسنتر للدروس الخصوصية غير ملتزمين بقرارات الغلق.   
    
وقامت الوحدة المحلية بتطهير وتعقيم شوارع كفرالبطيخ والقرى التابعة لها بالتنسيق مع عدد من شباب كفر البطيخ من المتطوعين وتم توفير 8 مواتير رش سعة 300 لتر، لتعقيم وتطهير الشوارع.

وذلك فى إطار تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط
بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط
بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط
بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط
بعد مخالفتهم قرار مجلس الوزراء.. تشميع 3 مطاعم وغلق 4 مقاهى وجيم بدمياط
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