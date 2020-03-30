جائزة 5 ملايين درهم.. تتويج حامل بيرق شاعر المليون في أبوظبي غدا

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، الأمسية الختامية من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك عبر قناتي الإمارات وبينونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي من مسرح شاطئ الراحة دون حضور الجمهور.





وستشهد الأمسية تتويج حامل بيرق ولقب شاعر المليون، وترتيب الفائزين من الأول إلى السادس، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، حيث يتم في ختام الأمسية جمع درجات لجنة التحكيم من 60 %، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالبرنامج (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.





وكانت لجنة تحكيم البرنامج قد منحت خلال الحلقة الماضية درجات من 60 % للشعراء الستة الذين قدَّموا قصائد متميزة وذات مستوى شعري عالي، حيث جاءت درجات نجوم الشعر على النحو التالي: 59 / 60 لمحمد الحمادي العتيبي، ونتيجة 58 / 60 لكل من محمد البندر المطيري ومطرب بن دحيم العتيبي، ونتيجة 57 / 60 لكل من عبد المجيد سعود الغيداني ومبارك بالعود العامري وأحمد بن عايد البلوي.





ويحظى الفائز بالمركز الأول بلقب "شاعر المليون" و "بيرق الشعر" وجائزة مادية بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، الرابع مليوني درهم، والخامس مليون درهم إماراتي، والسادس 600 ألف درهم، وينال الشعراء الستة هذه المراكز بعد رحلة طويلة من التنافس شارك في حلقاتها المباشرة 48 شاعرًا على مدى 16 حلقة.



