AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لخدمة المواطن ومواجهة كورونا.. وزير النقل يصدر تكليفات لقيادات السكة الحديد.. سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأوتوماتيكية بالمحطات الرئيسية.. والحرص على النظافة التامة

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:14 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير - وزير النقل
Advertisements
أحمد أبوشوشة
خلال الاجتماع:
= يجب الاهتمام بإنتاجية الورش وتدبير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والعمرة
= الاهتمام بالتنمية البشرية لجميع طوائف التشغيل لتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى السلامة
= سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأوتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد لحوكمة دخول الركاب
= استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر
= ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات


عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الاثنين،اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية المهمة التي تخدم المواطن المصري.

بدأ اللقاء بتأكيد الوزير على ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار إلى أسوان صباحًا وأن يتم تسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب، مع استمرار صلاحية التذاكر التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي؛ يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجول بدءًا من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

كما أكد وزير النقل استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف أنواع القطارات العادية والمكيفة وعربات النوم، كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بإنتاجية الورش وتدبير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والعَمرة.

وشدد وزير النقل على سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأوتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد؛ لحوكمة دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية لجميع طوائف التشغيل لتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى السلامة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التواصل بين جميع القيادات ومرؤوسيهم في مواقع العمل، كما أكد ضرورة العمل على تقديم جميع التسهيلات للركاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع بداية العام الدراسي.. زيادة منافذ بيع التذاكر في 94 محطة بالسكة الحديد وخدمات جديدة للركاب

لتقديم خدمة مميزة للركاب.. كيف استعدت السكة الحديد لمواجهة الزحام مع انطلاق الدراسة؟

وزير النقل: التنسيق مع الداخلية لاستمرار مسير القطارات لمحطاتها النهائية في وقت الحظر

ترشيحاتنا

الجيش الابيض يصلي الجنازة على أول شهدائه.. والبورسعيدية يؤدونها غائبًا بالمنزل

وفاة أول فنان عربي بسبب فيروس كورونا

وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا.. فماذا نعرف عنه؟

برفقة ابنتها.. نيللي كريم توجه نصائح لمتابعيها

ننشر وصية أحمد اللواح أول طبيب متوفى مصرى بفيروس كورونا.. صور

أحلام توضح حقيقة ارتدائها كمامة مرصعة بالألماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تعلن رسميا طرح genesis g80 لأول مرة بتصميم خيالي علي أرض الواقع.. صور

النوم في الجراج.. احتياطات طبيب معالج لمرضى كورونا لحماية عائلته

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا