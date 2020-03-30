وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول ركاب 4 قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار الحظر .



