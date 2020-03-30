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أخبار البلد

وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:17 م
وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع نقل الركاب عبر السوبر جيت
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أحمد أبوشوشة
تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول ركاب 4 قطارات  سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار الحظر .

والقطارات هي رقم 1001 الذي وصل محطة مصر قادما من أسوان  الساعة 19.05 وقطار رقم  987  القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40 وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة  23.30 مساءا وقطار 81 الذي وصل الساعة  2.50  بعد منتصف الليل حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.
وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة عبر أتوبيسات فاخرة
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وزير النقل يتابع نقل ركاب قطاري 987 و983 القادمين من الأقصر وأسوان للقاهرة

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