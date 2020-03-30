ذكرت إدارة الطب العسكري في روسيا أن الأطباء العسكريين أجروا 3756 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" بين صفوف قوات الجيش، مشيرة إلى أن نتائج هذه الاختبارات كانت سلبية.



وأشار بيان للإدارة العسكرية الطبية اليوم /الاثنين/ - حسبما أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية - إلى أنه تم افتتاح أقسام خاصة في 32 مستشفى عسكريا يمكن أن تتسع لـ4800 سرير، وجرى تزويدها بـ 2782 جهازا للتنفس الصناعي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تشكيل 1647 طاقما عسكريا خاصا لتعقيم الأرض والمباني و9 مجموعات متخصصة في تحليل الأوضاع المتعلقة بانتشار الأوبئة.



ولفت إلى أن الخبراء بقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية نشروا 14 مركزا متعدد المهام وذاتي الحركة للكشف عن فيروس "كورونا" و5.5 ألف مركز ثابت لقياس درجة الحرارة لدى الضباط والجنود.



وكان وزير الدفاع الروسي قد أعلن - في وقت سابق - أن كل القياديين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة خضعوا للاختبار الخاص بالكشف عن كورونا، موضحا أن الاختبار لم يكشف عن مصابين في صفوفهم.

وأشار الوزير الروسي إلى أن وزارته تعتزم إنشاء 16 مستشفى جديدا متخصصا في الأوبئة هذا العام.



