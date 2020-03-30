AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة حلوان: الأطباء أثبتوا جدارتهم لمواجهة وباء كورونا..فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:21 م
مستشفى 15 مايو الجامعي
مستشفى 15 مايو الجامعي احدى مستشفيات العزل
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة اتخذت الكثير من الاجراءات في ظل جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا،  وكانت مستشفى 15 مايو الجامعي التابعة لجامعة حلوان واحدة من مستشفيات العزل الصحي التي اقرتها وزارة الصحة.


وتابع الدكتور ماجد نجم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الطاقم الطبي الذي يعمل في المستشفى هو من اساتذه الجامعة ومعاونيهم من كلية الطب، قائلًا: "انا سعيد جدًا بالمجموعة الاولى من الاطباء لان نتائجها كلها طلعت سلبية"، حيث يتم تبديل الطاقم الطبي كل اسبوعين.


واضاف رئيس جامعة حلوان، أن هناك احد الاطباء الذي لم يريدوا مغادرة المستشفى بعد انتهاء الاسبوعين المخصصين له، مشيرا الى ان هناك ملحمة طبية من الطاقم الطبي المصري لمواجهة هذا الفيروس والعبور بسلام بحصة المواطنين.


واوضح ان هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة وخاصة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لمتابعة كيفية ادارة الازمة في المستشيات الجامعية المختلفة، واطلق على الاطباء بالمستشفيات الجامعية "فريق الفدائيين".


واكد على ان فرق الفدائيين من الاطباء هم الذي يرجع اليهم الفضل الكبير في العبور من تلك الازمة بقدر من الجدة والالتزام، وان مستشفى 15 مايو كانت واحدة من المستفيات التي تضم مجموعة كبيرة من المصابين بالفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تضع خطة لمواجهة فيروس كورونا الجديد

مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد وتعلن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

إجراءات مشددة بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا

بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان.. تتابع عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

جامعة حلوان في أسبوع.. إجراءات وتدابير احترازية بمستشفى الطلبة للوقاية من كورونا.. إجراء عمليات تعقيم مستمرة بالكليات .. وإخلاء المدن الجامعية من الطلاب

رئيس جامعة المنوفية يتابع تجهيزات القطاع الطبى لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة الكويتية : 11 إصابة جديدة بـ(كورونا) ترفع إجمالي أعداد المصابين إلى 266 حالة

بملابس رياضية.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

في حالة حرجة.. نقل فنان شهير بعد مضاعفات شديدة إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

تخفيض اسعار سوزوكي suzuki في مصر و طرح عروض تقسيط جديدة .. صور

مطاريد.. رد صادم من هاري وميجان بعد رفض ترامب توفير حماية لهم

احذر ترك زجاجة المياه في السيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

تخفيض اسعار سوزوكي suzuki في مصر و طرح عروض تقسيط جديدة .. صور

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور