جامعة حلوان: الأطباء أثبتوا جدارتهم لمواجهة وباء كورونا..فيديو

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة اتخذت الكثير من الاجراءات في ظل جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وكانت مستشفى 15 مايو الجامعي التابعة لجامعة حلوان واحدة من مستشفيات العزل الصحي التي اقرتها وزارة الصحة.





وتابع الدكتور ماجد نجم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الطاقم الطبي الذي يعمل في المستشفى هو من اساتذه الجامعة ومعاونيهم من كلية الطب، قائلًا: "انا سعيد جدًا بالمجموعة الاولى من الاطباء لان نتائجها كلها طلعت سلبية"، حيث يتم تبديل الطاقم الطبي كل اسبوعين.





واضاف رئيس جامعة حلوان، أن هناك احد الاطباء الذي لم يريدوا مغادرة المستشفى بعد انتهاء الاسبوعين المخصصين له، مشيرا الى ان هناك ملحمة طبية من الطاقم الطبي المصري لمواجهة هذا الفيروس والعبور بسلام بحصة المواطنين.





واوضح ان هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة وخاصة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لمتابعة كيفية ادارة الازمة في المستشيات الجامعية المختلفة، واطلق على الاطباء بالمستشفيات الجامعية "فريق الفدائيين".





واكد على ان فرق الفدائيين من الاطباء هم الذي يرجع اليهم الفضل الكبير في العبور من تلك الازمة بقدر من الجدة والالتزام، وان مستشفى 15 مايو كانت واحدة من المستفيات التي تضم مجموعة كبيرة من المصابين بالفيروس.