نقيب التمريض: كفاءة الممرضات المصريات تفوق مثيلاتهن بدول آسيا.. فيديو

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن كفاءة الممرضات المصريات تفوق كفاءة ممرضات دول اسيا.





وأضافت الدكتورة كوثر محمود خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع علي فضائية، أن العنصر الوحيد الذي يفرق بين كفاءة التمريض في دول أوروبا وأسيا ومصر، هو عنصر التنظيم والتعاون الطبي.





وأشارت، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بتطوير المنظومة الصحية علي أرض الواقع.





وأوضحت، أن اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، ظهر من خلال تعويض النقص في الأدوات الطبية، وصيانة الأجهزة الطبية.





وتابعت: أن تلك الفترة أثبتت قدرة التمريض المصري علي العمل تحت أي ضغط وبأية إمكانيات، وتقديم رسائل عظيمة للجميع.



