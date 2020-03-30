نسبة الشفاء 97% .. مستشفي إسنا تعلن أخبارا سارة للمصابين بفيروس كورونا

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الاقصر على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن خروج 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تحول نتائج تحاليلهم من ايجابية الى سلبية .

وأوضحت إدارة المستشفى أن المتعافين الذين تم خروجهم صباح اليوم الاثنين ،أحدهم سائح ألماني الجنسية،و10 أشخاص من المصريين تم اصابتهم بالفيروس اثناء إختلاطهم بالأجانب المصابين ب"كوفيد 19".





وأرسل الفريق الطبي ، رسالة طمأنة للمواطنين بأنحاء مصر، مؤكدين أن نسبة الشفاء من الفيروس وصلت إلى 97% مطالبين الجميع بالتزام بالمنزل واستخدام سبل الوقاية.





مستشفي اسنا التخصصي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات وتتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، وتضم و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية. وأحدث الاجهزة الطبية "سونار ، ورسم قلب ، وأشعة مقطعية وغيرها".