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أخبار العالم

روسيا: لم نسجل أي خرق لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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على صالح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أن جانبي اللجنة الروسية التركية التي تراقب تنفيذ الهدنة السورية لم تسجل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة الروسية في نشرتها اليوم إن "الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة التي تراجع القضايا المتعلقة بانتهاك وقف اطلاق النار لم يسجل أي حالات لانتهاك الهدنة. ولم يسجل الجانب التركي أي حالات لاطلاق النار".

وفي نشرة منفصلة ، أفادت الوزارة أنه لم يعد أي لاجئ سوري إلى وطنه من دول أجنبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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