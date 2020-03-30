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نقيب أطباء الدقهلية: الدولة تقوم بدور فعال للحد من انتشار كورونا..فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نقيب الاطباء بالدقهلية،  الدكتور أسامة الشحات: إن الأطباء فى القطاع الصحى فى مصر الآن يتصدرون المشهد فى مواجهة وباء فيروس كورونا فى مصر والعالم كله، لافتًا إلى أن وجود فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19 اظهر الدور البطولى للأطباء وصمودهم لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف نقيب أطباء الدقهلية، فى مداخلة هاتفية على فضائية " دى ام سي"، ان الدولة تقوم بدور فعال فى إدارة الازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، مؤكدًا انه تكاتفت الدولتين فى التصدى للفيروس والحد من انتشاره.

وتابع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة البدل بنسبة 75% تقدير معنوي في المقام الاول  للأطباء ، مشيرًا إلى أن القرارا يوجه رسالة للأطباء أنهم فى أعين الرئيس وسيكون هناك تقدير جيد فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن قطاع الصحة والتأمين الصحى والقطاع الجامعى يحتاج للعناية والتقدير، مضيفًا أنه يجب للقيادة السياسية أن تنظر بعين الاعتبار لبدل العدوى وزيادته لكى يحد ذلك من الهجرة للأطباء للخارج لأنهم لا يجدون التقدير فى بلدهم.
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