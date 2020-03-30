جامعة عين شمس: أكثر من 95% من مناهج البكالوريوس والليسانس على الإنترنت

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية ومستشفياتها لها دور كبير في تلك المحنة في مواجهة فيروس كورونا، وأن هناك أكثر من 90% من الكليات تتابع العملية التعليمية من خلال التعليم عن بعد.





وتابع الدكتور محمود المتيني، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم رفع أكثر من 95% و99% من المواد التعليمية لمراحل البكالوريوس والليسانس، على الإنترنت.





أضاف رئيس جامعة عين شمس، أن بالنسبة لمحور الصحة فهناك فريق مكون من 6 أطباء من الشباب في التخصصات الصدرية وهناك فريق آخر للرعاية المركزة وفريق للمعمل والأمراض المزمنة والمعدية وكانوا في مستشفى العزل بالإسماعيلية لمدة أسبوعين.





وأوضح المتيني، أن القرارات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية كانت قرارات داعمة جدا للطاقم الطبي كله وتستحق الشكر والتقدير، وهذا يدل على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الأبيض في مصر والعالم كله.





وأشار المتيني، إلى أنه تم عمل فرق بحثية منذ ثلاث أسابيع بين كلية الطب والهندسة وقسم الفيزياء بجامعة العلوم وكلية الصيدلة لتصنيع وإنتاج كل المستلزمات الطبية البسيطة والمعقدة وسيتم ذلك بالتعاون مع ثلاث مصانع مصرية.