كول تون وطني مجاني.. برلمانية تطالب بإذاعته للمواطنين للبقاء في المنازل

طالبت النائبة البرلمانية الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، شركات شبكات المحمول بضرورة العمل على تشجيع المواطنين من أجل البقاء في المنازل، تنفيذًا لخطة الدولة في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال بث رسائل إعلانية في "الكول تون" تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم وأسرهم وتشجيعهم على تنفيذ تعليمات ونصائح وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وقالت "البطران" في بيان، الاثنين، إن شركات شبكات المحمول لديها العديد من الإلتزامات أمام المواطنين ضمن المسؤولية المجتمعية، والتي توجب عليهم في مثل هذه الفترات بتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل من أجل المساهمة في تنفيذ خطة الدولة من خلال الرسائل والوصياتها والإعلاناتها المختلفة والتي تهدف جميعها للحفاظ على حياة المواطنين.



