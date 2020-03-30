أب ينقل فيروس كورونا إلى أسرته بالسعودية.. فما القصة؟

نسج القدر خيوطه على شاب سعودي أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد انتقال العدوى إليه ولأفراد أسراته من والده في أحد المستشفيات.

بدأت القصة حين انتقلت العدوى إلى الشاب من أبيه المصاب والمناوب في أحد المستشفيات بالسعودية، فانتقلت العدوى من الأب إلى أفراد الأسرة.





ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أوصى الشاب الجميع بالبقاء في بيوتهم، مشددا على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة.





ونٌقل المواطن الشاب إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمكة المكرمة، بعدما انتقلت إليه العدوى ولأفراد أسرته من والده المنوم في ذات المستشفى.





وأصيبت شقيقة المواطن وزوجته وابنه، بالفيروس أيضًا، ويخضعون جميعهم للرعاية الصحية في العزل الصحي.



