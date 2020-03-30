AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

فى ذكرى رحيل العندليب الأسمر.. 4 نساء في حياة عبد الحليم حافظ.. حبه الوحيد تحطم بالرفض.. فنانة تمنت أن تدفن بجواره.. واختلاف الأحاديث حول علاقته بـ سعاد حسني

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:00 م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
Advertisements
أحمد إبراهيم
شقيقته علية شبانة كانت مثل والدته
زبيدة ثروت تعترف بحبها له ولكن أهلها تفرقهما عن بعضهما البعض 
شائعات الزواج بسعاد حسنى مثار جدل  

تحل اليوم ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ الذي كان رمزا للحب والرومانسية منذ أن بدأ أولى أغنياته وحتى الآن، حتى أصبحت أغانيه هي ملاذ المحبين الأول للتعبير عن حبهم.

ويعد عبد الحليم واحدا من النجوم الذين عاشوا أيضا قصص حب، وبالرغم من كثرة الأقاويل حول زواجه من عدمه إلا أنه من المؤكد وجود نساء فى حياته تأثر بهن.. ونستعرض فى التقرير التالى 4 نساء أثرن فى حياة العندليب:

علية شبانة
هي شقيقته الكبرى، وأمه بعد وفاة أمهما عقب ولادته، ولأن الله قدر له أن يولد ويعيش طيلة حياته يتيما، فقد حملت أخته "علية" على عاتقها حمل تربيته، ورعايته، ولطالما كانت تحيطه بالحنان والحب الذي حُرم منهما، وفي رحلته الأخيرة للعلاج كانت ترافقه، وهي أول من استقبلت خبر وفاته، وعاشت طوال عمرها على ذكرى شقيقها الراحل، الذي كان بمثابة ابنها.

جي جي
هي حب عبدالحليم الوحيد، بحسب ما كانت تصرح به شقيقته دوما، وبحسب ما صرح به الفنان سمير صبري في إحدى حواراته التليفزيونية، حيث قال إنها كانت بارعة الجمال، وأحبها العندليب الأسمر حينما رآها لأول مرة، وكانت من عائلة أرستقراطية عريقة، من الإسكندرية، وعلى الرغم من تقدم عبدالحليم لخطبتها، إلا أن أهلها رفضوا تماما، بعدها علم بوفاتها، وعانى بعدها من اكتئاب شديد، وغنى لها أغنية "في يوم في شهر"، خلال أحداث فيلمه "حكاية حب".

سعاد حسني
فجر الإعلامي مفيد فوزي منذ عدة سنوات خبر زواج العندليب الأسمر من السندريلا سعاد حسني، حيث أكد زواجهما، كذلك أكدت شقيقة "السندريلا" جنجاه، أن عبدالحليم هو أول من تزوج شقيقتها،فيما أكد محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر، أن عمه لم يتزوجها، وأن هذه الأقاويل أثيرت بعد وفاة عمه، وإذا كان ما يردده صحيحا، فلماذا لم يستطيعوا الحديث في حياة عمه، وبين التأكيد والرفض، تبقى حقيقة زواج العندليب بالسندريلا لغزا لا يعرف حقيقة تفاصيله سواهما، وقد شاركت سعاد حسني في فيلم "البنات والصيف"، أمام عبدالحليم، وقامت بدور شقيقته.

زبيدة ثروت
صرحت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، أثناء استضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، بأنها جمعتها قصة حب مع "العندليب الأسمر"، وتقدم عبدالحليم لطلب يدها من والدها، إلا أنه رفض زواجهما قائلا "مش هجوز بنتي لمغنواتي"، وأكدت زبيدة أن حبها الحقيقي كان لعبدالحليم، وتمنت أن تدفن إلى جواره، معللة ذلك بأنه حب حياتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. شقيقة السندريلا تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حياتها الخاصة لأول مرة

ابن شقيق العندليب: عبد الحليم حافظ سجل مذكراته صوتيًا وسأعرض مقتنياته بمتحف .. فيديو

في ذكرى رحيله.. حقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

في ذكرى وفاته.. محطات مأساوية في حياة عبد الحليم حافظ

في ذكرى رحيله.. صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ على فراش الموت

فى ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.. 4 نساء أثرن فى حياة العندليب الأسمر

ترشيحاتنا

دعت المواطنين للبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية توجه رسالة لـ للأطقم الطبية بمصر

تركيا تخضع 39 منطقة للحجر الصحي بسبب كورونا

نشرة كورونا الفنية .. أول ظهور لـ إيناس عز الدين فى الحميات.. نقل فنان شهير إلى المستشفى .. ووفاة كوميديان بفيروس كورونا

في الحجر المنزلي.. شاهد أول ظهور لـ فيفي عبده بالحجاب

أخبار الرياضة.. صدمة للزمالك بسبب كهربا.. تنازلات ضخمة من لاعبي برشلونة.. أول حالة وفاة في المغرب بسبب كورونا

بعد أيام من خطوبتها.. الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما سر علاقة ممارسة الرياضة بتقوية المناعة

هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل