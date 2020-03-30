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فن

بسبب وباء كورونا.. Backstreet Boys يغنون من منازلهم

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:29 م
فريق Backstreet Boys
فريق Backstreet Boys
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شيرى نبيل
نشر أعضاء فريق Backstreet Boys مقطع فيديو جديد لأغنيتهم المعروفة tell me why، والذي تم تنفيذه لصالح مرضى كورونا، وللتوعية بخطورته، وضرورة البقاء في المنزل.

الفكرة جاءت التي حملت شعار "غني على الأريكة" من قبل شبكة "فوكس" التلفزيونية لتقديم حفل خيري خاص "اون لاين" لصالح المحاربين ضد فيروس كورونا، وشارك فيه العديد من النجوم، منهم إلتون جون والفنانة الكوميدية إلين ديجينريس والمغني الأميركي تيم مكجراو.

وجرى تصوير جميع الفقرات التي تضمنها الحفل بالهواتف الذكية أو الكاميرات المنزلية، لتجنب أي تجمعات أو مقابلات.
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