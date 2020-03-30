المحافظة الخالية من كورونا .. إجراءات مشددة بشمال سيناء

تابعت الفرق الطبية بشمال سيناء ، تنفيذ القرارات الصادرة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تحت اشراف الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بالمحافظة.







و انتشر المراقبون علي كمين بالوظة غرب العريش ، وكمين صدر الحيطان بنخل، لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى المدينة ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19 .



وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي انه يتم اجراء عمليات الفحص للركاب والمسافرين القادمين من مختلف المحافظات لدخول المدينة علي الطريق الدولي نخل /نويبع والطريق الدولي العريش القنطرة شرق، للتاكد من خلوهم من الصابة بفيروس كورونا والامراض المعدية .



وقال إنه يتم اجراء فحص طبى للمسافرين وفى حالة الاشتباه يتم ب اتخاذ اللازم بعمل اجراءات العزل لافتا انه لم يتم حتى اليوم تسجيل اى حالة.



وأشارإلى أنه يتم تسجيل أسماء وبيانات كل شخص يدخل المحافظة لأول مرة ، وإخطار الجهة الصحية القريبة من منزله ليتم مراجعتها طبيا.



وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بصحة شمال سيناء، ان الفرق الطبية تتواجد على مدخلى محافظة شمال سيناء الرئيسية وهى نقطة مرور بالوظه على بوابة المحافظة الغربية التى تربط مع محافظتي بورسعيد والاسماعيلية ، ويتواجد فيها فريق طبى من إدارة بئر العبد الصحية ، وفريق اخر تابع لإدارة نخل الصحية يتواجد على بوابة المحافظة التى تربط المحافظة بجنوب سيناء .



وكان موقع صدي البلد قد نشر مطالب أبناء سيناء ، بشأن تشكيل لجنة طبية للكشف على جميع القادمين من خارج المحافظة ، وذلك بفحصهم للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، حتي لا يتم نقل العدوي عن طريقهم في حالة وجود إصابات بينهم بالفيروس.



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https://www.elbalad.news/4247735

وتواجد المراقبين الصحيين بمداخل محافظة شمال سيناء، غرب العريش ، ووسط سيناء، في اطار التعليمات الصادرة بشان الكشف علي الأفراد القادمين الي المدن من خارج سيناء.