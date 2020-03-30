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محافظات

لمواجهة كورونا.. زراعة الفيوم تواصل أعمال التعقيم والتطهير

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تواصل مديرية الزراعة بالفيوم تنفيذ مبادرة إيد واحدة ضد كورونا التى أطلقتها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك خلال حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات لمواجهة فيروس كورنا المستجد، الذي بدأ في الانتشار في العديد من دول العالم و تطبيق قرارات مجلس الوزراء. 


قامت مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة الدكتور ربيع مصطفى بحملات مكبرة ٧٠ آلة رش المبيدات بمراكز أبشواي وطامية ويوسف الصديق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الشباب والرياضة والطب البيطري بالتطهير والتعقيم لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.


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كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس الفى كامل مدير الإدارة بحملة اليوم تطهير وتعقيم المنشآت العامة والمستشفيات ودور العبادة وشوارع المركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومجلس المدينة وتم تطهير مركز الشرطة والمستشفى المركزى وجميع المنشآت بالمركز.


شارك في أعمال اللجنة المهندس عماد محمود حداد وكيل الإدارة والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة والأستاذ محمد إمام نائب رئيس مجلس المدينة.


وبمشاركة لجنة المكافحة بمديرية الزراعة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة و المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات ومسئولي المكافحة ورؤساء الوحدات المحليه والصحة والطب البيطري والشباب والرياضة.


كما قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتعاون مع مجلس المدينة والشباب والرياضة والطب البيطري بتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية ومركز الشرطة بحضور مراد مسعود رئيس مجلس ومدينة أبشواي وشعبان عمر سكرتير عام المركز ووصفي السيد نائب رئيس المجلس لشئون القري والمهندس عبد الباقى يونس رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس عماد رئيس قسم الآلات ومسئولي المكافحة والفنيين بالإدارة.


كما قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتعاون مع مجلس المدينة والشباب والرياضة والطب البيطري لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية جميع مباني المصالح الحكومية والإدارة الصحية والادارة التعليمية والادارة الزراعية وإدارة الشئون الاجتماعية والإسعاف والبريد والتعاون الزراعي.


وذلك بحضور المهندس  كمال سلومة رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق والمهندس أحمد عبد الحفيظ مفتش الإرشاد، والمهندس سمير رجب رئيس قسم المكافحة والمهندسين وفنيين بالادارة والمجلس.

لمواجهة كورونا.. زراعة الفيوم تواصل أعمال التعقيم والتطهير
لمواجهة كورونا.. زراعة الفيوم تواصل أعمال التعقيم والتطهير
لمواجهة كورونا.. زراعة الفيوم تواصل أعمال التعقيم والتطهير
لمواجهة كورونا.. زراعة الفيوم تواصل أعمال التعقيم والتطهير
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