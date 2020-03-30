الوفيات تخطت الـ 500.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا تبلغ نحو 12 ألفًا؛ فيما أشارت إلى أن عدد الوفيات يتخطى عتبة الـ500؛ منذ ظهور الفيروس في البلاد؛ بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.





وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، أمس الأحد، تسجيل 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 10836، وفق ما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز.





وأكدت البيانات أن هناك 431 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا في بلجيكا خلال أسبوعين.





ومنذ بدء تفشي المرض في بلجيكا ، تمكن 1359 مريضًا من مغادرة المستشفى بعد العلاج.





ويواصل عدد الحالات في الارتفاع ، على الرغم من أن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ،وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الحالات المكتشفة ، والأعداد التي يتم إدخالها إلى المستشفيات ، ستستمر خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يوضح الحاجة إلى مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية: من البقاء في المنازل ما لم يكن لذلك ضرورة ، ومراعاة القواعد الصارمة للنظافة الشخصية والإبعاد الاجتماعي.





وحثت السلطات البلجيكيين على العمل بجد لتجنب الانهيار الاقتصادي بسبب أزمة Covid-19.