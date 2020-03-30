البورصة تخسر ٧.٢ مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط انخفاض مؤشر ايجي اكس ٣٠ للاسهم القيادية وارتفاع مؤشر ايجي اكس ٧٠ الاسهم المتوسطة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ٧.٢ مليار جنيه مسجلا مستوى ٥٣٠.٧ مليار جنيه مقابل ٥٣٧.٩ مليار جنيه.
تراجع مؤشر ايجي اكس ٣٠ الذي يضم عدد ٣٠ شركة قيادية مقيدة بالبورصة بنسبة ٢.٣٥% مسجلا ٩٥٣٠ نقطة وارتفع مؤشر ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة ٠.٢٥% مسجلا ٩٨٠ نقطة.
وانخفض مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرات ايجي اكس ٣٠ للأسهم القيادية و ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة.