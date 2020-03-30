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اقتصاد

بسبب كورونا.. الإمارات تحدد 5 مراحل للتعامل مع موظفي القطاع الخاص

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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وكالات
أصدرت وزارة الموارد البشرية وشؤون التوطين الإماراتية، قرارًا بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاء القرار ليحدد 5 مراحل للتعامل مع الموظفين الوافدين أثناء فترة الإجراءات الاحترازية، أولها تطبيق نظام العمل عن بعد، ثانيًا منح إجازة مدفوعة الأجر.

ويأتي في المرحلة الثالثة منحه إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الرابعة خفض أجره بشكل مؤقت، وفي النهاية خفض أجره بشكل دائم، هذا ويذكر أن الشركة ملزمة بالسير بهذه الإجراءات بالترتيب.

وعلى صعيد آخر، حذر مصرف الإمارات المركزي العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة.

وأكد المصرف المركزي -في بيان أصدره اليوم- أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذرا العملاء وحثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتس آب تدعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.

ويشدد المصرف على العملاء عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.

وأكد ضرورة إدراك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل معهم عبر مكالمات هاتفية "ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي" ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقًا للاتصال بالأفراد أو الشركات.

وطالب المصرف المركزي العملاء بوجوب إبلاغ السُلطات المعنية بأي مكالمة يُشتبه بأنها احتيالية.. مؤكدا أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحدّ من هذه العمليات الاحتيالية.
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