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أخبار البلد

التضامن تطلق البوابة الالكترونية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:53 م
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن إطلاق البوابة الإلكترونية يأتي لعدة أسباب؛ أولها حرص الوزارة على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، وثانيا تقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، وثالثا توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية، ورابعا أن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى؛ حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

وأضافت القباج وزيرة التضامن أن إطلاق الموقع يأتي في إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول الرقمي، مضيفة أن الموقع يختص بالاستعلام والشكاوى، ويوفر بشكل خاص فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق، وكذلك تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.

ولفتت القباج إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لحزمة من الخدمات للعديد من فئات الأفراد والأسر المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري، اتساقًا مع توجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي والانتقال بمستوي تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها تعامل الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فايروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.

ويتاح للمواطن الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg، كما توفر الوزارة فيديو عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة. 

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضًا متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.
 
(ده للإلكتروني) يمكنكم معرفة خطوات الاستعلام أو تسجيل الشكوى من خلال هذا الفيديو https://youtu.be/eiXNJp3i8Mc.

وتوصي وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد علي إستعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل علي البريد الإليكتروني [email protected]
للورقي
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