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سويسرا تسجل 15475 إصابة بفيروس كورونا و295 حالة وفاة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:54 م
سويسرا تسجل 15475
سويسرا تسجل 15475 اصابة بفيروس كورونا و295 حالة وفاة
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فرح علاء الخولي

أعلنت سويسرا أنها سجلت 15475 إصابة بفيروس كورونا و295 حالة وفاة.


وأفادت بذلك فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل. 

  

وأعلنت سويسرا، حالة الطوارئ، وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم ودور العبادة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.


وتقع سويسرا بين دول تضررت بشدة من التفشي مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ووصفت التفشي بأنه "وضع خاص"، ونقلت سلطات أكبر للحكومة المركزية لتطبيق إجراءات لحماية السكان وعددهم 8.6 مليون شخص.


وأغلقت الحكومة المدارس على مستوى البلاد لأسابيع، وطرحت فحوصًا أوسع نطاقًا، وقلصت بشدة التجمعات والفعاليات، في إطار جهودها لحماية كبار السن الأكثر عرضة للإصابة على وجه الخصوص.

 

كما قررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمتاجر ومحال الترفيه والأندية الرياضية والمتاحف والمكتبات العامة ودور السينما والمسارح والمسابح ومراكز التزلج، ما عدا الصيدليات، وستواصل المخابز ومحطات الوقود والبنوك ومحطات القطارات ومراكز البريد عملها.

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