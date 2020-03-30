تعرف على سر عدم انهيار ألمانيا رغم وجود 63 ألف إصابة كورونا

قال حسين خضر، نائب رئيس الامانة الفيدرالية بالحزب الاشتراكي الالماني، إن المانيا اصبحت تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الاكثر اصابة بفيروس كورونا ووصل عدد الحالات بها الى 63 الف اصابة.





وتابع حسين خضر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن ألمانيا تحاول جاهدة وقف انتشار هذا الفيروس بشكل كبير، وقامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.





واضاف انه تم مضاعفة عدد المسحات للعينات للمواطنين الألمان بهدف التأكد من خلو المواطنين من الاصابة وتعمل على الوصول الى 100 الف مسح يوميا، وان كل المصانع اصبحت تصنع المستلزمات الطبية المطلوبة للتأهب الى اي تطور جديد بعد ان اصبحت اوروبا اكثر البؤر انتشارا للمرض.





واكد على انه لا مجال لانهيار المنظومة الصحية الألمانية مثلما حدث في في فرنسا وايطاليا واسبانيا.





ودعا الى الالتزام بما يتم إقراره من إرشادات وقرارات للعبور من تلك الازمة باقل قدر ممكن من الخسائر.





واشار الى ان الوضع في ألمانيا تحت السيطرة، رغم ارتفاع عدد المصابين، ويرجع السبب هنا لتأخر المانيا كثيرًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.