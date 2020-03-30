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محافظات

جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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همت الحسينى
استمرت جوالة مراكز الشباب بنطاق محافظة الدقهلية فى تعقيم وتطهير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالإضافة إلى المشاركة فى أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمساجد والبيوت والشوارع بالقرى المتواجده بها كمساهمة منهم فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزراة الشباب والرياضة بالدقهلية بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا.

فيما تمت أعمال الرش والتطهير من قبل أعضاء فرق الجوالة بالقرى التابعة لها كل فريق بالتعاون مع أهالى القرى والجهات الأخرى والتى لاقت إشادة من الجميع.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين عن طريق المشارك فى توفير بيئة صحية آمنة بتكثيف حملات التطهير بالمنشآت الرياضية بجانب المساهمة عن طريق فرق الجواله فى تطهير الأماكن المتواجدة بنطاق تلك المنشآت.
جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة
جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة
جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة
جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة
جوالة مراكز الشباب بالدقهلية تشارك فى تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة والخاصة
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