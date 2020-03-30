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اقتصاد

العجواني يشيد بإعفاء «المركزي» للشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، بقرار البنك المركزي المصري، باستثناء الشركات لسحب ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، من قرار وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي، وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إجراءات البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي؛ حيث أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

وشدد العجواني، على ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية، مبرزا قرار المركزى المصري بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية» تيسيرا على المواطنين.

وأصدر البنك عدة قرارات الأيام الماضية، منها إيضاحات جديدة بشأن الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.

وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.


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