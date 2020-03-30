لمنع الزحام .. تعليم الدقهلية يوزع شرائح التابلت عبر المدارس



وأوضح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الهدف من هذا الاتفاق منع التزاحم الذي ظهر خلال الأيام الماضية عقب الإعلان عن توفر شرائح التابلت في شركة الاتصالات "وي".



وأضاف أنه تم تنفيذ الاتفاق اليوم بتوفير الشرائح الخاصة بجميع الطلاب الذين لهم الحق في آداء الاختبارات على أجهزة التابلت، وستقوم كل مدرسة بالحصول على شرائح طلابها من المدرسة التي سيتم اختيارها بكل إدارة تعليمة مع مراعاة أنه سيتم توزيع هذه الشرائح وفق نظام محدد لمنع التزاحم وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.



وتم اختيار المدارس التى سيتم توزيع الشرائح بها على الطلبة فى كل إدارة تعليميه وهى مدرسة أحمد حسن غنيم إداره غرب ومدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بإدارة شرق ومدرسة احمد حسن الزيات إدارة طلخا وبلقاس بنين ومدرسة أشرف جاويش بإدارة نبروة. ومدرسة أجا الثانوية.



كذلك مدرسة أحمد فاروق حسين بادارة ميت غمر ومدرسة السنبلاوين الثانوية ومدرسة تمى الأمديد الثانوية ومدرسة شهداء بنى عبيد، ومدرسة شربين الثانوية بنات ومدرسة د كرنس الحديثة بنات، ومدرسة محمد جمال عبد الكريم الثانوية بإدارة منية النصر ومدرسة لجمالية الثانوية بنات بادارة الجمالية ومدرسة اللواء رفعت عاشور المشتركة بإدارة ميت سلسيل ومدرسة أحمد شلباية بإدارة المنزلة ومدرسة أحمد ماهر بنين بإدارة المطرية.

وأشار عبد الرؤوف فى حالة حدوث أى مشكلة يتم التواصل مع مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية.

وتم اختيار المدارس التى سيتم توزيع الشرائح بها على الطلبة فى كل إدارة تعليميه وهى مدرسة أحمد حسن غنيم إداره غرب ومدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بإدارة شرق ومدرسة احمد حسن الزيات إدارة طلخا وبلقاس بنين ومدرسة أشرف جاويش بإدارة نبروة. ومدرسة أجا الثانوية.كذلك مدرسة أحمد فاروق حسين بادارة ميت غمر ومدرسة السنبلاوين الثانوية ومدرسة تمى الأمديد الثانوية ومدرسة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وشركة "وي" اتفاق يتم بموجبه توفير شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في مدرسة مركزية يتم اختيارها بكافة الادارات التعليمية بالمحافظة.حيث يتوجه مندوب كل مدرسة لاستلام حصة مدرسته وفقا لأعداد الطلاب بها وتوزيع الشرائح بكل مدرسة.