شريف مدكور يدافع عن سيدة انتقدت طريقة لبسه

تلقى مقدم البرامج شريف مدكور ملاحظات من سيدة حول سبب ارتدائه لـ T-shirt أسفل ملابسه بشكل مستمر، حيث شعر بالغضب.



وردّ مدكور على ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" رافضا هذه التعليقات، وكاشفا أن السبب هو تلقيه العلاج الكيماوي بسبب إصابته بالسرطان منذ فترة.





من ناحية أخرى انفعل الإعلامي شريف مدكور، على أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وذلك بعد ما قام الأخير بالاستهزاء من ملابسه، التي يرتديها أثناء تقديمه البرنامج الخاص به.





قالت المتابعة: "التيشيرت اللي من تحت البلوفر ده عيب اوي واحد يلبسه كده شكله معفن أوي.. لابسه بقاله شهر مش بيغيروا.. حاجة عرة اوي"، وعلق شريف قائلًا: "ده حضرتك لاني لبسي منمل من جرعات الكيماوي ولازم البس خامة معينة.. واكيد حضرتك بغيره يوميا بس هو نفس اللون والموديل".





بينما واصلت المتابعة استفزازه لشريف قائلًا: "بص حضرتك احنا مقدرين الكيماوي وعارفينه .. ماتستعطفش الناس دي حاجة مفروغ منها ..وربنا يعافيك .. بس الذوق واللبس مالوش دعوة بالحاجات دي .. انت راجل واجهه للبرنامج ولازم يبقى عندك ذوق قي اللبس".





وانفعل شريف مدكور، على المتابعة قائلًا: "كده دخلنا في سفالة وقلة أدب"، بينما دافع الشاعر أمير طعيمة عن شريف، ووجه رسالة قاسية لتلك السيدة.