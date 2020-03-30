محافظ بورسعيد: اللواح ضرب أروع أمثلة في التضحية من أجل رسالته السامية

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسى، الشهيد الدكتور أحمد اللواح ابن بورسعيد البار الذي وافتة المنية مساء أمس ، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.







وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور أحمد اللواح ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه اثناء تنفيذ رسالته السامية تجاه أبناء بلده.





وأضاف أن أطقم الأطباء والتمريض هما خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل اعمالهم النبيلة خالدة على مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد أن قدم أحد أبناء الجيش الأبيض روحه فداء للوطن.





وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الحميات الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل التيسير على المرضى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



