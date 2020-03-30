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محافظات

علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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انجي هيبة
شهدت مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي محافظة الاسماعيلية، زحاما ملحوظا للمواطنين والمترددين للاستفادة بالخدمات المتنوعة التي يقدمها مكاتب هيئة البريد المصري. 

وشهدت بعض الافرع توافر عامل علي الباب الرئيسي، يحمل مطهرا لتطهير ايدي المترددين من المواطنين، ويرتدي كمامة. 

كما شهدت الأفرع تردد بعض المواطنين مرتدين كمامات عازلة، وشهد المكتب الرئيسي لبريد الاسماعيلية بميدان احمد عرابي، توفير أماكن انتظار خارج المكتب للتهوية، وعمل المكتب بكامل قوته.

وقرر عمرو ابراهيم السيد مدير المكتب منع منح إجازات للعاملين. وقال مدير فرع البريد الرئيسي، بداية من الاول من ابريل المقبل، سيتم وضع حلول إضافية لمنع التزاحم، وذلك بالتزامن مع صرف المعاشات.

واضاف انه جاري التنسيق مع الجهات التنظيمية فى المكاتب والمناطق البريدية ومحاولة تخفيف أعباء وضغط العمل فى ظل ايام المعاشات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية
علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية
علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية
علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية
علامات إرشادية بالمسافات .. فكرة جديدة للسيطرة علي التزاحم ببريد الإسماعيلية
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