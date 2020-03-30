ضبط عاطل سرق سلاحا «ميري» من خفير نظامي ببني سويف

تمكنت مباحث مباحث الفشن ببني سويف ، من ضبط عاطل بعد قيامه بسرقة سلاح ميري من خفير نظامي بمركز شرطة الفشن ، بعد أن أمر اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف بوقف الخفير عن العمل بسبب إهماله وتسببه في سرقة سلاحه الميري.





تلقى مدير أمن بني سويف ، إخطارا من العميد احمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن بإبلاغ الخفير النظامي يدعي عبداللطيف. ع من قوة مركز الفشن والمعين بخدمة ببندر الفشن بترك مكان خدمته وتوجهه للأرض الزراعية التي يمتلكها بقرية ملوكه مستقلًا تروسيكل خاص به تاركًا السلاح الأميري عهدته بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار بصندوق التروسيكل ملفوفًا ببطانية وعقب خروجه من الأرض الزراعية اكتشف سرقة سلاحة وتم التحفظ على الخفيروعدد 46 طلقة من ذات العيار باقي عهدته وأمر مدير الأمن بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.



