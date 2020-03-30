AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطل سرق سلاحا «ميري» من خفير نظامي ببني سويف

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:48 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد عبدالحليم
تمكنت مباحث مباحث الفشن ببني سويف ، من ضبط عاطل بعد قيامه بسرقة سلاح ميري من خفير نظامي بمركز شرطة الفشن ، بعد أن أمر اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف بوقف الخفير عن العمل بسبب إهماله وتسببه في سرقة سلاحه الميري.

تلقى مدير أمن بني سويف ، إخطارا من العميد احمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن بإبلاغ الخفير النظامي يدعي عبداللطيف. ع من قوة مركز الفشن والمعين بخدمة ببندر الفشن بترك مكان خدمته وتوجهه للأرض الزراعية التي يمتلكها بقرية ملوكه مستقلًا تروسيكل خاص به تاركًا السلاح الأميري عهدته بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار بصندوق التروسيكل ملفوفًا ببطانية وعقب خروجه من الأرض الزراعية اكتشف سرقة سلاحة وتم التحفظ على الخفيروعدد 46 طلقة من ذات العيار باقي عهدته وأمر مدير الأمن بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وبعد أن قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف وضم الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والنقباء عمرو حسونة ومسعد زكي وحسين إبراهيم معاونو المباحث توصل فريق البحث إلي أن وراء سرقة السلاح الميري شخص يدعي رمضان حسن 38 سنة عاطل مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا تم إلقاء القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة مسن مذبوح داخل منزله جنوب بني سويف

ترشيحاتنا

تعرف على خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا" .. انفوجراف

في حالة حرجة.. نقل فنان شهير بعد مضاعفات شديدة إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا .. شاب يعلن زواجه باستخدام الأرانب .. صور

"أطباء القاهرة" تحذر من مدعي الطب ووصف علاج لفيروس كورونا

كرامات كورونا.. انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت .. تفاصيل

هل سيتم استرداد مصاريف الترم الثاني من المدارس الخاصة ؟.. وزير التعليم يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تعلن رسميا طرح genesis g80 لأول مرة بتصميم خيالي علي أرض الواقع.. صور

النوم في الجراج.. احتياطات طبيب معالج لمرضى كورونا لحماية عائلته

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا