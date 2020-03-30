الكاراتيه التقليدي أول اتحاد ينفذ فكرة التدريب online لتاهيل المدربين





ووقع اتحاد الكاراتية التقليدي مبادرة التدريب "online" مع نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا لتفعيل مبادرة التدريب "عن بعد" خلال الفترة المقبلة.





ووكان رئيس اتحاد الكارتية التقليدي قام بالتنسيق مع نقابة المهن الرياضية خلال الفترة الماضية، واتفق على تنفيذ فكرة التدريب "عن بعد" وتنظيم دورة اساسية لمدربين الكاراتية التقليدي بالاكاديميات وإعادة تأهيلهم خلال فترة توقف النشاط.





وأعلن رامي المكاوي استعدادا اتحاد الكاراتية التقليدي لتنفيذ فكرة التدريب "online" واستعداد الاتحاد لتوفير جميع الطروف لتنفيذ هذه الفكرة ووضع جميع امكانيات اتحاد الكاراتية التقليدي لإنجاح هذا الأمر لتاهيل الكوادر.





ويعتبر الكاراتية التقليدي أول اتحاد مصري يعلن عن تنفيذ هذه الفكرة "التدريب عن بعد" خلال فترة توقف النشاط الحالية.

أعلن الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي تطبيق نظام "التدريب عن بعد" خلال الفترة المقبلة في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر عقب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم في الفترة الأخيرة.