أسماء وعناوين 26 مدرسة لصرف معاشات شهر أبريل في الإسكندرية

1- مدرسة قاسم أمين الإعدادية بإدارة الجمرك "مكتب بريد رأس التين".

2- مدرسة الميناء الشرقية الإعدادية بإدارة الجمرك "مكتب بريد الأنفوشي".

3- مدرسة الرأس السوداء الصناعية بإدارة المنتزه "مكتب بريد الرأس السوداء".

4- مدارس "الفاروق الابتدائية – الأندلس والحجاز الابتدائية" بإدارة المنتزه مكتب بريد "مدينة فيصل".

5- مدرسة الشيماء الابتدائية بإدارة المنتزه "مكتب بريد العصافرة".

6- مدرسة محمد سعد الابتدائية بإدارة المنتزه "مكتبي بريد عزبة محسن وجمعية خورشيد".

7- مدرستي "سيدي بشر القديمة الإعدادية وجمال عبد الناصر الثانوية" بإدارة المنتزه مكتب بريد "السرايا".

8- مدرسة المحمدية الابتدائية بإدارة المنتزه مكتب بريد "مساكن دربالة".

9- مدرسة عبد الخالق حسونة الإعدادية بإدارة المنتزه مكتب بريد "المندرة".

10- مدرستي الشهيد محمد حمدي شيبوب الابتدائية ومي زيادة الثانوية بإدارة المنتزه مكتب بريد "المعمورة البلد".

11- مدرسة الزعيم السادات الابتدائية" بإدارة المنتزه مكتب بريد طوسون.

12- مدرسة مجدي أبو زيد بإدارة المنتزه "مكتب بريد أبو قير".

13- مدرسة اخناتون الابتدائية بإدارة شرق مكتب بريد "الإسكان الصناعي".

14- مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه مكتب بريد "تفتيش السيوف".

15- مدرسة عمر المختار الإعدادية بإدارة بإدارة شرق مكتب بريد "عمر المختار".

16- مدرسة الناصرية الثانوية بإدارة شرق مكتب بريد "باكوس الرئيسي".

17- مدرسة الظاهرية الإعدادية بنات بإدارة شرق مكتب بريد "باكوس فرعي".

18- مدرسة شدس الإعدادية بنات بإدارة شرق مكتب بريد "مسجد الصحابة".

19- مدرسة هدى شعراوي الثانوية بإدارة شرق مكتب بريد "سان ستيفانو".

20- مدرسة العروة الوثقى الابتدائية بإدارة وسط مكتب بريد "عزبة سعد".

21- مدرستي غيط العنب الابتدائية والنيل الإعدادية بإدارة غرب مكتب بريد "غيط العنب".

22- مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بإدارة وسط مكتب بريد "محرم بك".

23- مدرسة النهضة النوبية الإعدادية بإدارة وسط مكتب بريد "غربال".

24- مدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بإدارة وسط مكتب بريد "محرم بك ثان".

25- مدرسة ابن أنس الرسمية لغات بإدارة وسط مكتب بريد "امبروزو".

26- مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بإدارة وسط مكتب بريد "العطارين".

حصلت "صدى البلد"، على قائمة بأسماء وعناوين 26 مدرسة بمختلف أحياء المحافظة، خصصتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة البريد لصرف معاشات شهر أبريل، وذلك لمنع التكدس بمكاتب البريد في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف معاشات شهر أبريل كالتالي: "صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل، المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل، المعاشات التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل المقبل".ووفقا للقائمة الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تتوزع المدارس الـ 29 المخصصة لصرف المعاشات كالتالي: