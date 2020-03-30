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محافظات

بعد تعليق الطيران.. موسكو ترسل طائرتين لنقل الجالية الروسية من الغردقة

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:54 م
الحكومة الروسية ترسل
الحكومة الروسية ترسل طائرتين لنقل الجالية الروسية من الغردقة
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إبراهيم جادالله

قال الخبير السياحي عصام علي، ان ٣٧١ روسيا غادروا مدينة الغردقة امس الاحد وهم كانوا ضمن الجالية الروسية المقيمة بالمدينة وذلك علي متن طائرتين ارسلتهما روسيا لاعادة رعاياها من مصر ضمن خطة روسيا الاتحادية خلال الفترة الحالية باعادة جميع المواطنين الروس حول العالم الي مدنهم في ظل انتشار فيروس كورونا باكثر من ١٤٥ دولة العالم.


وأضاف الخبير السياحي، في تصريح له اليوم، ان هناك ٢٠٠٠ مواطن روسي كانوا عالقين في الغردقة وشرم الشيخ بعد اعلان مصر تعليق رحلات الطيران في الفترة من ١٩ الي ٣١ مارس، موضحا أن هؤلاء الروس يعيشون في مصر بشكل دائم.


وأشار عصام علي إلى ان الجالية الروسية في الغردقة تضم اكثر من ٢٠ الف روسي الجنسية منهم عدد كبير يعمل في الفنادق والقري السياحية وعدد متزوج من مصريين وهناك عدد كبير منهم يمتلك وحدات سكنية.


وأوضح الخبير السياحي ان روسيا تأتي ضمن اهم ١٠ اسواق مصدرة للسياحة إلى مصر وكانت قبل سقوط الطائرة الروسية في نهاية عام ٢٠١٥ تحتل المركز الاول في عدد السائحين توافدا علي مصر حيث سجل عدد السياح الروس عام ٢٠١٤ نحو  3 ملايين و٤٠٠ الف سائح روسي زاروا منتجعات شرم الشيخ والغردقة.


وأكد أن مصر تعتبر الوجهة المفضلة الاولي للسياح الروس بلا منازع وتأتي بعدها تركيا في المركز الثاني، منوها بأن السياحة الروسية حققت ايرادات تقدر ب ٢.٥ مليار دولار في الموسم السياحي الواحد.


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