عائلة كاملة.. تفاصيل استقبال مستشفى العزل فى أسوان مصابين جددًا بـ كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم أن فرق المسح السريع بالمديرية قامت بفحص جميع المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا.
وأشارت المديرية فى بيان إلى أنه تم القيام بالتحليل لجميع المخالطين بعد سحب العينات منهم ، وأظهرت نتائج الفحوصات خلو جميع المخالطين من المرض بإستثناء زوجة الحالة وإحدى بناته.
وعلى الفور تم تحويل الحالات الثلاث إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة وهو مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وذلك فى إطار إتخاذ وزارة الصحة مجموعة من التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين.
يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزه لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات لفيروس كورونا.
ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا ، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبى وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات حيث تستقبل المستشفى أى حالة داخل عزل الحجر الصحى.
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https://www.elbalad.news/4246542