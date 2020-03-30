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أخبار البلد

لحفظ حقوق العمالة المصرية .. وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالخارج

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:15 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

بعد انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة  يتابع أوضاع المصريين بالخارج

-السعودية: تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب وفقا للمتطلبات.. .. وللمقيمين حتي 30 إبريل  

-تمديد  تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين الموجودين في السعودية  حتي 30 إبريل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير ، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، إلى أن الخارجية السعودية أصدرت تعميما علي كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدي المملكة ، يقضي بتمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة لم يتمكنوا من العودة إليها قبل انتهاء وباء فيروس كورونا، ويكون التمديد لهم وفق المتطلبات ويستثنون من المدة بعض النظر عن انتهاء الإقامة .


كما تضمنت التعميم تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين الموجودين في المملكة حتي 30 إبريل 2020 ، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة نظاما ويعفون من الغرامات المالية ذات الصلة ، وينتهي العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة السعودية عن انتهاء الوباء كليا .


 كما تلقي وزير القوي العاملة تقريرا الملحق العمالي ببغداد - العراق  أحمد أبو عمر أوضح فيه أن بعض 170 مصريا تقدموا  بطلبات  للقنصلية المصرية راغبين فى العودة إلى مصر ، والأغلبية منهم مقيمين في حين أن عدد العالقين  منهم لا يجاوز العشرين، منوها إلي أن الخارجية المصرية اشترطت العودة برحلات استثنائية للعالقين فقط ، ويجرى التنسيق بين السفارة المصرية ببغداد ووزارة الخارجية المصرية فى ذلك.


وفي تقرير أخر من المستشار العمالي بعمان- الأردن طلعت السيد، أكد فيه أن السفارة المصرية لم تتلق إخطارات من الصحة الأردنية بتسجيل أي حالات لمواطنين مصرين حتى اليو، مشيرة إلي أن الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13 حالة ، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة إلى 259، كما تم الإعلان عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء كورونا ، في الوقت الذي أكد فيه تسجيل 5 إصابات في محافظة "إربد" المعزولة وحالتين بين المحجور عليهم في أحد الفنادق، ونوه إلى أن عدد الحالات المصابة التي غادرت الأردن وصل إلى 11 شخصا.

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